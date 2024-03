Kolda : Mame Boye Diao appelle à plus de vigilance pour le vote...

A en croire Mame Boye Diao " je rends grâce à Dieu de nous avoir permis d'avoir ce jour au Sénégal. En réalité, nous nous battons aussi pour la démocratie de notre pays. Et ce scrutin est l'aboutissement de ce qui a été anxieux pour les sénégalais avec les péripéties du report de la présidentielle." Dans la foulée, il précise que "ainsi, ce jour est sacré car il permet d'élire notre président. En ce sens, nous continuerons à nous battre pour la maturation démocratique de notre pays. Et ce choix doit être inaliénable et accepter par tout le monde. A cet effet, ce soir sera l'expression des sénégalais qui se manifestera dans la rue."



Sans détours, il déplore "je regrette encore la propagande de certains candidats dans les médias. En ce sens, j'invite les autorités en charge des élections à pouvoir respecter la volonté des sénégalais. Et qu'aucun discours subversif qui voudrait faire croire qu'il y a une tendance à ce que notre électorat ne soit pas jeune en réalité ou qu'il soit composé diversement de sorte qu'on puisse présager de résultats préfabriqués." C'est pourquoi, " je les invite à la vigilance car notre pays est à la frontière du précipice. D'ailleurs, il est fragile , aujourd'hui nous pouvons passer à autre chose sereinement ou basculer. Et pour qu'on passe sereinement, il faut qu'on respecte le vote des sénégalais..."