Kocc, le roi de la sextorsion devant le juge : un réseau tentaculaire exposé à Dakar

L’heure de vérité a sonné pour El Hadji Babacar Dioum alias «Kocc», figure tristement célèbre du cyberespace sénégalais. Ce lundi, l’homme de 38 ans, présenté comme le cerveau d’un vaste réseau de sextorsion, sera entendu sur le fond par le Doyen des juges d’instruction au premier cabinet, dans ce qui s’annonce comme l’un des plus gros dossiers judiciaires numériques au Sénégal.



Selon les révélations exclusives de L’Observateur, Kocc a été arrêté le 17 juillet dernier par la Direction spéciale de la cybersécurité (DSC) suite à une délégation judiciaire ciblant toutes les personnes impliquées dans son réseau. Et les chefs d’accusation sont accablants :

• Association de malfaiteurs,

• Stockage et diffusion de données personnelles,

• Images contraires aux bonnes mœurs et pédopornographiques,

• Atteinte à la vie privée,

• Chantage, extorsion de fonds, blanchiment,

• Et même faux sur documents publics administratifs.



Un prédateur numérique aux 5 000 plaintes



L’ampleur de son activité criminelle défie l’entendement. Depuis 2018, Kocc aurait ciblé des artistes, des hommes politiques, des journalistes, des étudiants et autres personnalités, les menaçant de divulguer des vidéos ou images compromettantes à caractère sexuel, à moins d’obtenir de l’argent… ou des faveurs sexuelles.



D’après L’Observateur, plus de 5 000 plaintes ont été enregistrées contre lui dans les commissariats et brigades du pays. Une traque numérique de longue haleine a finalement abouti à son arrestation et à son incarcération en attendant cette audition cruciale.



Mbathio Ndiaye brise le silence : « Il publiait sans gêne »



Parmi elles, la chanteuse Mbathio Ndiaye, qui témoigne dans une interview poignante accordée à L’Obs. « Je lui disais de publier, et il s’exécutait sans gêne. Il diffusait les images sur son site », raconte-t-elle. L’artiste affirme que l’homme exigeait de l’argent ou des faveurs sexuelles en échange de son silence numérique. « Je devais rentrer dimanche, mais étant donné que cette affaire me tient à cœur, je suis revenue aussitôt », confie-t-elle, déterminée à voir l’affaire aller jusqu’au bout.



Lundi, le face-à-face tant attendu



L’audition prévue lundi par le juge d’instruction sera capitale. Kocc, écroué depuis son arrestation, devra répondre point par point aux accusations graves qui pèsent contre lui. Son sort judiciaire pourrait bien servir de précédent fort dans la lutte contre la cybercriminalité au Sénégal.