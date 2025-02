Khalifa Sall (FDR) : « Nous avons jugé qu’il est temps de faire face à l’inexpérience des actuels gouvernants »

Membre du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), lancé ce dimanche, Khalifa Sall a rappelé, lors de sa prise de parole, la différence entre la troisième alternance et les deux précédentes. « Avec Abdoulaye Wade en 2000 et Macky Sall en 2012, nous avons constaté que les dirigeants disposaient d’un minimum d’expérience pour faire face, très tôt, à l’opposition. Mais pour la troisième alternance, avec le Pastef, la décence démocratique nous imposait de marquer une pause, un temps d’observation, afin de comprendre où ils allaient avec leur nouvelle politique. Cependant, ce que nous avons observé depuis dix mois prouve qu’il est temps de réagir », a-t-il expliqué devant ses camarades du nouveau front de l’opposition.



En effet, le président de Taxawu Sénégal a rappelé que les forces de l’opposition ont pris le temps de se rencontrer et d’échanger sur plusieurs points, afin de mettre en place une plateforme qui constituera un outil de lutte contre ce que « le Sénégal est en train de vivre avec le nouveau régime ».