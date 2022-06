Khadija Diallo réclame son fils perdu de vue depuis samedi dernier : « 2 femmes et un homme le retiendraient… »

Abdoul Aziz Diouf âgé de 9 ans et habitant à Ouest Foire est perdu de vue par sa famille depuis samedi passé aux environs de 21h. Cela fait aujourd'hui 3 jours que Khadija Diallo, sa mère « désemparée », ne sait plus à quel saint se vouer.



Elle estime que son fils est victime d'enlèvement, selon certains détails liés à sa disparition qu’elle a expliquée en détail au cours de l'entretien.



En outre, au-delà du travail d'expert de la police et de la gendarmerie, elle a eu à contacter quelques « Marabouts » qu’on lui a recommandés et ces derniers, à l'unanimité lui ont confirmé que son enfant serait retenu par 2 femmes et un homme …



Désespérée, elle réclame son fils en suppliant ces personnes qui le détiennent de faire preuve d'humanité...