Keur Socé (Kaolack) : un jeune footballeur décède suite à un malaise en plein match

Barham Diouf, un jeune footballeur de 19 ans, est décédé mercredi après-midi des suites d'un malaise survenu pendant un match de "Navétane" (tournoi estival de football). Le drame s'est produit lors d'une rencontre opposant l’ASC Penc à l’ASC de Diarrekh.



Le jeune homme s'est effondré sur le terrain durant la seconde mi-temps. Il a d'abord été évacué vers le poste de santé de Keur Socé, puis transféré à l'hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack. Malgré les efforts des équipes médicales, la victime a rendu l'âme quelques heures plus tard.



Pour rappel, Barham Diouf était élève en classe de seconde au lycée de Keur Socé. De son côté, le maire de Keur Socé, Malick Ndiagane, a présenté ses condoléances à la famille, à ses proches et à l'ensemble de la communauté sportive.