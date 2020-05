Keur Moussa / Aide alimentaire : Momar Ciss distribue 70 t de riz, 73 t de sucre et 5.400 l d'huile à 5.457 ménages dans sa commune.

Après avoir dans un premier temps déboursé 5 millions francs Cfa pour acheter du gel hydroalcoolique et des masques dont 4.500 destinés aux daaras et imams des mosquées et 1.500 aux apprenants entre autres, le maire de Keur Moussa, Momar Ciss a démarré sa deuxième phase en déboursant 44 millions francs Cfa pour appuyer ses administrés en vivres, dans ce contexte de pandémie à coronavirus.



Ainsi, Momar Ciss a distribué 70 tonnes de riz, 73 tonnes de sucre et 5.400 litres d'huile destinés à 5.457 ménages vulnérables et aux personnes ayant un handicap moteur dans les villages qui polarisent sa commune. Une aide hautement appréciée par la présidente des femmes transformatrices, Aminata Kanouté qui n'a pas manqué de remercier le maire au nom de tous les bénéficiaires.



En effet, si le maire de Keur Moussa a tenu à agir vite, c'est surtout pour soulager les populations de sa localité dans cette période où il n'est pas facile de joindre les deux bouts surtout que des populations de Keur Moussa n'ont toujours pas accès à l'aide alimentaire tant attendue.



En outre, d'après le maire , "c'est grâce aux réaménagements faits par le Président Macky Sall dans ce contexte, que notre commune a pu acquérir ces fonds qui nous permis d'appuyer nos populations".