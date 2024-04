Keur Massar - Enseignement Coranique : l’internat Mouhamadane Amine Bara Diop libère 5 de ses élèves désormais aptes à lire le Saint Coran

Fondé depuis le 05 septembre 2012, l’internat Mouhamadane Amine Bara Diop a toujours contribué à l'éducation et la formation des jeunes pour leur maîtrise du Saint Coran.

Aujourd’hui, ce sont cinq jeunes pensionnaires de cette institution musulmane d’éducation et d’enseignement qui ont effectué, ce dimanche 07 avril 2024, leur sortie officielle.

En effet, ces derniers ont aujourd’hui satisfait leur maître coranique, Oustaz Aliou Fall, mais ont surtout subjugué leurs parents par le charme de leur capacité mémorielle.

L’internat qui compte aujourd’hui plus de 140 apprenants garçons et filles, âgés pour la plupart d’une dizaine d’années, satisfait pleinement ses administrateurs, si l’on s’en tient aux propos de l’imam et des autorités du quartier de Keur Massar (MTOA).

Oustaz Aliou Fall se fixe les mêmes objectifs depuis l’ouverture de son « Daara » consistant à offrir aux enfants un internat sain et sécurisé avec un bon encadrement pour la maîtrise du Coran, en plus de mettre à disposition des encadreurs et un personnel d’appoint pour l’entretien et l’assistance des enfants.

Vu ses nombreux progrès, l’internat Mouhamadane Amine Bara Diop subit une forte demande des parents qui sont prêts à envoyer leurs enfants pour une éducation islamique, à travers l'apprentissage du Coran. Toujours en location, l’internat signale avoir sollicité sans succès depuis plusieurs mois, un appui financier pour la construction d’un nouveau bâtiment. Avec l'avènement du nouveau régime, il espère pouvoir être entendu...