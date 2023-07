Kedougou: un site d'orpaillage clandestin démantelé à Mako.

La brigade de proximité de Mako a procédé ce 07 juillet 2023 de 14h00 à 19h00 au démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin situé entre les villages de Kanoumery et Bantaco, dans la brousse de Gadamayo, commune de Tomboronkoto.

Au cours de l’opération, Vingt cinq (25)groupes électrogènes; Vingt et un (21) marteaux piqueurs et Une (01) machine détectrice d'Or ont été saisis.