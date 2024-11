Kédougou : l’ancien maire Mamadou Hadji Cissé rejoint le Pastef

L’ancien maire du département de Kédougou a suivi la vague de ralliement au Pastef. Mamadou Hadji Cissé et non moins ancien député a publiquement manifesté son soutien au Pastef pour le scrutin législatif du 17 novembre prochain. L’annonce a été faite ce vendredi devant une foule d’inconditionnels. Après avoir le président du mouvement, du Mouvement Citoyen pour le Développement de Kédougou déclare: « J’ai moi aussi décrypté le message exprimé par les 54% d’électeurs le 24 mars 2024 en faveur du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et au premier tour. C’est un message d'une profonde aspiration à des réformes structurelles, à une souveraineté économique, gages d'un développement durable au profit de tous », a expliqué le président de la chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Kédougou au cours de ce grand rassemblement.







Mamadou Hadji Cissé estime de plus que cette volonté de transformation systémique affichée par les nouvelles autorités ne saurait se traduire en réalité sans un parlement largement acquis à cette noble cause. Cette majorité et le nouveau gouvernement qui découleront de cet important scrutin du 17 Novembre prochain doivent permettre de mettre correctement en œuvre le nouvel référentiel Sénégal Vision 2050, qui met en relief les étapes à franchir afin de réaliser le grand saut vers le développement économique et social de notre cher pays », ajoutera t-il.







Pour rappel, en 2017, Hadji Cissé après avoir quitté le Pds, avait rejoint l’Apr. Le député-maire de Kédougou, avait décidé de rejoindre le parti républicain à quelques mois des Législatives.