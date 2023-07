Kedougou : des jeunes exigent la libération de Oudy Diallo et le départ de certaines autorités “complices et corrompues par les chinois”

Ce samedi 08 juillet 2023, les jeunes de Kédougou ont marché pacifiquement pour la libération de l'activiste, environnementaliste, Oudy Diallo.

Les points revendicatifs de cette marche sont les suivants : la libération de Oudy Diallo, le départ immédiat du préfet de Saraya, le sous préfet de Bembou, les commandants de brigade de gendarmerie de Saraya et de Kédougou. Selon eux, “les autorités de Saraya ont été toutes averties avec des éléments de preuve du mauvais comportements des chinois autour de la Falémé, ”a soutenu Alpha Diaby. Ces derniers imputent toute la responsabilité au ministre des Mines et de la géologie.



Dans le mémorandum qui a été lu à la fin de la marche, ils informent avoir effectué une tournée d'enquête sur le long de la Falémé, où ils ont vu des chinois agresser dangereusement l'environnement et même polluer l'eau de la Falemé. Ils affirment également avoir trouvé des stocks de cyanure et de mercure à 2 km de la police des frontières. Ils soutiennent, par ailleurs que la corruption entretenue par les chinois gagne du terrain au sein de l'administration et des FDS dans le département de Saraya.

Toutefois, selon eux, “s’il s'avère que ces chinois ont obtenu des autorisations d'exploitation artisanale auprès de la Falémé des mains de l’État, tout en voulant protéger la Falémé, il y a deux poids deux mesures. Il est réellement temps de retirer ces permis des mains de ces chinois et les faire partir d'ici pour sauver la Falémé, l'environnement et pour la paix sociale”, lancent-ils

Pour rappel, le jeune Oudy a été arrêté et emprisonné pour avoir annoncé qu'il avait vu le commandant de la brigade de gendarmerie de Saraya en compagnie de Chinois dans un restaurant de la place.