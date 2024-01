Kédougou / Urgent : une collision entre un camion et une moto TVS fait 02 morts

Un camion immatriculé DK-6110-BL a accidentellement tué deux jeunes garçons en provenance de Kédougou et en partance pour Djmiaguiry. L’une des victimes est âgé de 22 ans, et l'autre de 19 ans environ.



Ils ont perdu la vie dans cet accident ce jeudi 25 janvier 2024 à la sortie de la commune de Kédougou, précisément sur la route de Saraya à 8 heures du matin.



Le camion en provenance de Kédougou et en partance vers Saraya, était derrière la moto. Il aurait, on ne sait comment, violemment heurté la moto et aurait écrasé les deux jeunes garçons tous deux habitants du village de Diaguiry. Ils ont été tués sur le coup.



Les sapeurs pompiers et la police étaient sur les lieux pour constater et acheminer les corps à la morgue de Kédougou...