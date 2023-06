Kedougou / Tabaski 2023 : le maire Ousmane Sylla accompagne les notables, les imams et autres à hauteur de 03 millions.

Le maire de Kédougou Ousmane Sylla, par ailleurs Directeur général de la société nationale Dakar Dem Dikk, vient de dégainer un montant de 03 millions de nos francs pour accompagner les notables, délégués de quartier et conseillers municipaux en vue de la fête de Tabaski.

Cet acte fort est devenu une tradition pour l'édile de la commune.

La cérémonie de remise a eu lieu à l'hôtel de Ville ce samedi 24 juin 2023, sous la présidence effective du premier adjoint au maire, Olivier Ithiar Bangar, en présence du 3ème adjoint Demba Gnima Doucouré, du directeur de cabinet du maire Mamadou Diallo et du secrétaire municipal Koliba Samoura.



Plusieurs notabilités coutumières et élus ont été prises en compte, notamment les 56 conseillers municipaux, les 10 délégués de la commune, les notables et imams sans distinction aucune. Une aide significative qui vient au bon moment en soutien à ces derniers. Ces enveloppes financières vont être d'un appui considérable à leurs bénéficiaires.



Le premier adjoint au maire O. I. Bangar a félicité le maire Ousmane Sylla pour son attachement à sa communauté. Il a ainsi rappelé tous les efforts consentis par la mairie dans le domaine de l'action sociale. Pour l'année dernière, c'était des moutons qu'il avait donnés à la place des enveloppes pour toucher le maximum de personnes.



Khalifa Tounkara, président des délégués de quartier et bénéficiaires, a exprimé toute sa gratitude et a chaleureusement salué les efforts du maire Sylla au nom des bénéficiaires. Ainsi il affirme que des prières seront formulées à son endroit...