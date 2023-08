Kedougou/Saraya : une bande armée braque des usagers de la route et sème la terreur.

Vue la position frontalière des trois départements de la région de Kédougou, l'état doit redoubler d'efforts pour renforcer la sécurité en mettant des unités qui vont sillonner en permanence autour des sites d'orpaillage et tout au long des frontières avec la Guinée et le Mali. Cela permettra aux populations de la région de vaquer à leurs occupations et de se sentir plus en sécurité.



En effet, une bande armée a braqué plus d'une soixantaine de personnes. Les faits se sont déroulés ce dimanche aux environs de 10 heures du matin, entre missirah sirimana et Kondokhou. En effet, les assaillants qui étaient au nombre de cinq personnes armées, se sont positionnés à 4 kilomètres du village de Kondokhou et arrêtaient les usagers de la route avec les armes à feu. Le premier acte qu'ils posent c'est de fouiller, ensuite saisir les téléphones portables, argent et tout ce qui a de la valeur et enfin ils font coucher les victimes par terre à plat ventre et front contre la terre.



Selon les victimes une femme a été dépossédée de plus d'un million de francs, par les assaillants qui étaient tous encagoulés. Après leurs forfaits ces derniers ont pris la fuite dans la forêt, croyant avoir aperçu l'ambulance de Missirah Sirimana, alors que c'était en réalité les forces de défense et de sécurité. La brigade de gendarmerie est à pied d'œuvre afin de traquer ses malfaiteurs.