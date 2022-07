Kédougou / Mimi Touré rend hommage à Amath Dansokho : "un patriote de dimension exceptionnelle"

À Kédougou ce 17 Juillet 2022, Aminata Touré candidate de la coalition BBY pour les législatives du 31 Juillet prochain, a rendu un vibrant hommage à feu Amath Dansokho. "On ne peut pas parler de Kédougou, sans se souvenir de feu Amath Dansokho, un patriote de dimension exceptionnelle qui a beaucoup travaillé pour son pays. Qu'Allah veille sur lui au paradis", a lancé Aminata Touré lors de son discours.

Ancien ministre d'État, membre de la coalition BBY et ancien secrétaire général du parti PIT, Amath Dansokho a été arraché à l'affectation de ses camarades et proches parents le 23 Août 2019 à Dakar, avant d'être enterré au cimetière Thiaka Ndiaye de Saint-Louis à côté de son ami et camarade de combat Almamy Mateuw Fall. Aujourd'hui, l'hôpital régional de Kédougou porte son nom...