Kédougou : Le maire Ousmane Sylla sonne la mobilisation derrière Amadou Bâ

Le Maire de la Commune de Kédougou, M. Ousmane Sylla, accompagné des leaders de la Coalition Benno Bokk Yaakaar de la région, a démontré encore une fois leur engagement par une journée de rassemblement et de soutien au candidat Amadou Ba.



Motivés par la volonté d’accompagner l’actuel Premier Ministre, ils ont tenu hier samedi 01 octobre 2023, une grande mobilisation de soutien à M. Amadou Ba, candidat à l’élection présidentielle de 2024.



Tenue au bioparc de Kédougou à 11 heures, cette mobilisation inédite a vu la participation de tous les leaders de la région dans une salle de conférence remplie de militants de Benno Bokk Yakaar. À cela s'est adjoint la forte mobilisation de la population derrière son leader Ousmane Sylla, Maire de la commune de Kédougou et parallèlement Directeur Général de la Société de Transport Dakar Dem Dikk.



Sans exception aucune, cette mobilisation aura réuni tous les Députés de la Région, les Maires, les Présidents de Conseil Départemental, la jeunesse kédovine, les chefs de village, les Autorités religieuses ainsi que les Groupements de femmes qui, à l'unanimité, ont tous brandi un « OUI » à la candidature de Monsieur Amadou Ba.



Satisfaite de la politique de développement initiée par le maire Ousmane Sylla, laquelle s'est traduite par des réalisations concrètes depuis son arrivée à la Mairie de Kédougou, toute la population s'est joint à lui pour l’accompagner dans sa volonté de militer aux côtés du candidat Amadou Ba pour une victoire écrasante au soir du 25 février 2024.



Sous les vives acclamations des militants, Ousmane Sylla, maire de la ville, a prononcé un discours empreint d’engagement et de force pour l’élection du candidat Amadou Ba aux prochaines élections : « Le Candidat Amadou Ba est le choix du développement, de la stabilité, de la paix. Il est notre choix pour une région prospère », a t-il dit...