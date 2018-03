Kédougou : Le PUDC fait sortir Ibel de l’obscurité, les populations expriment leur joie

Les population du village d’Ibel dans la commune de Bandafassi ont déroulé le samedi 24 mars 2018 une marche pour exprimer toute leur satisfaction à la suite de l’électrification de leur village.

Cette marche a rassemblé jeunes, femmes, vieux notables et enfants du village d’Ibel. Le PUDC n’est pas un rêve dans la commune de Bandafassi. Il est une réalité dans la commune de Bandafassi et dans les autres coins du Département de Kédougou. Sept (7) communes ont été électrifiées, 8 villages ont bénéficié de forages, des équipements, des pistes communautaires.

Implantée dans un endroit stratégique du village, la centrale solaire dispose de 120 panneaux solaires, 6 onduleurs, 1 régulateur et d’un parc de batteries. La capacité de production de la centrale est estimée à 60 KVA. Pour limiter tous les dégâts collatéraux liés aux éventuelles perturbations pendant l’hivernage ou en période de faible taux d’ensoleillement, la centrale dispose également d’un groupe électrogène capable de fournir une production de 50 KVA. Tout le village d’Ibel est éclairé avec 51 lampadaires installés dans les différents quartiers dudit village.

M Lessény Sy, le président du Conseil Départemental de Kédougou a profité de l’occasion pour égrener le chapelet des réalisations du président Macky Sall dans le Département de Kédougou: « Nous sommes contents. Grâce aux réalisations du président Macky Sall, la lumière a jailli à Bandafassi pour faire émerger les villages environnants. Les réalisations du président Macky Sall sont visibles à travers les pistes de production, la route Kédougou-Salémata est en construction pour être bitumée, l’électrification est effective à Ibel. »

Pour le maire de Bandafassy , M Mamadou Yoro Bâ, « Les moulins à mil sont dans tous les villages et recoins de Bandafassi. Les forages sont là, l’eau coule à flots. Nous remercions le président Macky Sall dont la vision est à saluer à travers le PSE. Le président Macky Sall n’a pas besoin de campagne ici dans la commune de Bandafassi. » a-t-il dit