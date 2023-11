Kédougou / Conseil présidentiel : Le DG de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, offre des fournitures scolaires d'une valeur de 10 millions aux populations riveraines de l'aéroport.

Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, le directeur général de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), Abdoulaye Dièye, a offert un important lot de fournitures scolaires, du matériel didactique et des jeux de maillots aux populations riveraines de l'aéroport régional de Kédougou. La cérémonie de remise s'est tenue ce dimanche 12 novembre 2023 à l'école élémentaire de Trypano 2.



Les habitants du quartier sont venus très nombreux prendre part à la cérémonie de remise, en présence du directeur de l'école Demba Gnima Doucouré et les enseignants. Plusieurs fournitures ont été mises à leur disposition, entre autres des cahiers, de la craie, du matériel de géométrie, du matériel didactique pour le personnel enseignant, une photocopieuse et des jeux de maillots pour 05 ASC du quartier.



Le directeur de l’école élémentaire, Demba Gnima Doucouré a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du directeur général pour sa disponibilité et sa volonté d'accompagner les habitants du quartier dans le cadre de la RSE. Il rassure pour une très bonne distribution et une bonne gestion de ce matériel très important pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants.



Suite à la demande des femmes du quartier, le directeur général promet d'instruire le pôle de responsabilité sociétale (RSE) d’offrir une formation à ses braves femmes pour leur autonomisation. Ainsi il les invite à une forte mobilisation pour accueillir le chef de l’État et de voter massivement pour Amadou Ba, afin de continuer à réaliser les vœux des populations riveraines de l'aéroport régional de Kédougou. Il a aussi promis en cas de besoin, de prioriser le recrutement des jeunes du quartier à l'aéroport...