Kédougou/Collision entre un bus Al-Azhar et un camion malien : bilan un mort, 32 blessés dont 12 dans un état grave.

Un accident d'une rare violence s'est produit ce jeudi vers 17 h sur la route de Kédougou.

L'accident a eu lieu au cœur du parc Niokolo Koba, à 3 kilomètres du camp éponyme.

Selon des témoins rescapés de l'accident, les deux voitures ont fait un choc très violent, quand les deux véhicules roulaient en toute vitesse pour sortir des nids-de-poule. Cependant, vu l'état de la route, le pire s'est produit et les deux poids-lourds se sont touchés causant ainsi une terrible détonation.

Sur ces entrefaites, le chauffeur du car a été coincé entre le volant et le siège, où il a rendu l'âme sur le coup. L'accident aura provoqué en plus 33 blessés, dont 12 dans un état grave.

L'arrivée des sapeurs-pompiers de Kédougou et de Tambacounda a permis de transporter les 12 blessés graves de l'accident vers l'hôpital régional de Tambacounda.

Ce drame interpelle les plus hautes autorités sur la situation actuelle de la route Tamba – Kédougou, longue de 235 kilomètres et comptant parmi les plus dangereuse routes nationales, avec plus d'une cinquantaine de kilomètres aux gros trous étroits. Les usagers de la nationale numéro 7 font plus de 5 heures de voyage pour parcourir ces 235 kilomètres.

Il faut noter aussi l'indiscipline de certains gros porteurs qui roulent à tombeau ouvert sur cet axe ou même dans les agglomérations sans se soucier de l'état de la route.