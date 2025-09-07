Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kédougou (OCRTIS) a mené une opération coup de poing à Bantaco, aboutissant à l’interpellation de trois individus impliqués dans le trafic de drogue.
Lors de la fouille, les enquêteurs ont saisi :
• 66 cornets de chanvre indien (C.I.)
• 17 comprimés de Tramadol
• 3 joints
• Un lot de sachets en plastique et une paire de ciseaux (servant au conditionnement)
• 4 téléphones portables
• 1 moto
• 20 000 FCFA
Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin de démanteler tout le réseau.
Lors de la fouille, les enquêteurs ont saisi :
• 66 cornets de chanvre indien (C.I.)
• 17 comprimés de Tramadol
• 3 joints
• Un lot de sachets en plastique et une paire de ciseaux (servant au conditionnement)
• 4 téléphones portables
• 1 moto
• 20 000 FCFA
Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin de démanteler tout le réseau.
Autres articles
-
Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba
-
Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement
-
Déthié Fall nouveau ministre des infrastructures : Portrait d’un polytechnicien à l’appétit insatiable !
-
Remaniement: Quatre ministres quittent le gouvernement de Sonko 2
-
Remaniement : Ces nouveaux visages du gouvernement du Sénégal