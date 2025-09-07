Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kédougou (OCRTIS) a mené une opération coup de poing à Bantaco, aboutissant à l’interpellation de trois individus impliqués dans le trafic de drogue.



Lors de la fouille, les enquêteurs ont saisi :

• 66 cornets de chanvre indien (C.I.)

• 17 comprimés de Tramadol

• 3 joints

• Un lot de sachets en plastique et une paire de ciseaux (servant au conditionnement)

• 4 téléphones portables

• 1 moto

• 20 000 FCFA



Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin de démanteler tout le réseau.