Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis
La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kédougou (OCRTIS) a mené une opération coup de poing à Bantaco, aboutissant à l’interpellation de trois individus impliqués dans le trafic de drogue.
 
Lors de la fouille, les enquêteurs ont saisi :
•  66 cornets de chanvre indien (C.I.)
•  17 comprimés de Tramadol
•  3 joints
•  Un lot de sachets en plastique et une paire de ciseaux (servant au conditionnement)
•  4 téléphones portables
•  1 moto
•  20 000 FCFA
 
Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin de démanteler tout le réseau.
Dimanche 7 Septembre 2025
