Kédougou / 1er cas de COVID-19 : Après 04 mois de marche, un Sénégalais débarque avec le virus.

Le 17 mai 2020, un sénégalais asymptomatique, venant du Burkina Faso, avait été interpellé par les éléments de la police nationale lors de son passage à Kédougou, après 04 mois de marche. L'homme a marché du Burkina au Mali, avant de bénéficier de l'aide d'une moto pour rallier Kédougou.

Selon le chef de l'exécutif régional, il ne représente aucun symptôme et n'a eu contact avec les habitants de la ville, car il a été interpellé dès son arrivée. " Il n'a pas séjourné à Kédougou avant sa mise en quarantaine, mais il a été testé positif après sa mise en observation. Il est présentement dans une auberge de la place pour suivre le traitement", a dit le Gouverneur Saer Ndao. Ce dernier a aussi précisé que toutes les dispositions seront mises en place pour sa prise en charge médicale.

L'autorité invite les populations à la retenue, la vigilance et à plus de respect des mesures barrière....