Kaolack : la Chambre de commerce et la GIZ réussir au Sénégal en croisade contre la pauvreté

La lutte contre la pauvreté et le chômage accru des jeunes appelle des mécanismes innovants pouvant permettre à une frange importante de la population d'acquérir des formations répondant aux exigences de l'heure. C'est que ce semble comprendre l’antenne kaolackoise de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agricole et la GIZ réussir au Sénégal qui se sont donnés la main dans le but de capaciter les femmes et les jeunes de la région, notamment les adhérents à la CCIAK.



Ainsi, une formation en matière de passation des marchés publics a réuni plusieurs entrepreneurs détenant des PME, PMI.



L'idée pour la chambre et la GIZ réussir au Sénégal est de mieux outiller ces jeunes pour un meilleur accès à la commande publique. La formation a aussi porté sur les techniques d'entreprenariat. Il s'agit, à travers cette formation, de leur permettre de mieux réussir leurs activités économiques. Le Corps de la paix américain a aussi mis la main à la patte en mettant à la disposition de la CCIAK un groupe de 5 formateurs. Ces ceux-ont ont mis les jeunes en situation d’entreprise pour éprouver leurs acquis la théoriques.