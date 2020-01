Kaolack / Sibassor : Un multiservice et une dibiterie attaqués par une bande armée.

Le département de Kaolack continue d'enregistrer des attaques perpétrées par des malfaiteurs au niveau des lieux de commerce. Hier nuit, un énième cambriolage a été signalé dans la commune de Sibassor (département de Kaolack).



Armés jusqu'aux dents, au moins 5 malfrats à bord d'un 4x4, ont visité un multiservice où ils ont blessé le propriétaire à l'aide d'un coupe-coupe et emporté par devers eux de l'argent et des gadgets. Non loin de là, un autre gérant d'une dibiterie a été aussi attaqué par la même bande et tenu en respect par ses bourreaux qui ont tiré des coups de feu en l'air. Et ce n'est plus tard que les éléments de la brigade de gendarmerie de Gandiaye se sont pointés sur les lieux pour procéder au constat et ouvrir une enquête.



Interrogé sur cette situation, un habitant de Sibassor ayant requis l'anonymat, a déploré cette attaque avant de pointer du doigt l'absence d'opération de sécurisation dans cette zone. " Nous avons une brigade de gendarmerie dans cette localité, mais vraiment nous ne sentons pas son travail. Depuis plus de 4 mois, aucune opération de sécurisation n'a été enregistrée dans notre commune. Aujourd'hui, il nous parle de cambriolage, mais tous les jours, nous vivons dans une insécurité galopante à cause des cas de vol au niveau de nos domiciles. Et pourtant, quand un des malfaiteurs est arrété, il ne fait même pas 24 heures entre les mains des limiers. Il y a vraiment de quoi s'alarmer. C'est pourquoi, nous invitons les autorités, notamment le haut commandant de la gendarmerie pour que des solutions puissent être trouvées le plus rapidement possible dans cette commune rurale située à 11 kilomètres de Kaolack commune…".