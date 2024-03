Kaolack/ Présidentielle 2024 : Nous prions pour que d’ici 18 heures, notre candidat Amadou Bâ gagne cette présidentielle » (Adji Mbergane Kanouté)

Après qu’elle s’est acquittée de son devoir citoyen au centre de vote CEM Mao Diouf situé au quartier Bongrès, Adji Mbergane Kanouté a prié pour la victoire de son candidat Amadou Bâ. Elle a tenu a appelé à la non-violence pour la paix et la stabilité. Adji Mbergane Kanouté a aussi déploré la pléthore de candidats lors de cette course présidentielle. «Beaucoup de candidats n’ont pas de mandataires dans les bureaux de vote». Pour elle, « le candidat Amadou Bâ a instauré une nouvelle dynamique autour de lui et les gens sont engagés et déterminés à l’élire ». Et d’ajouter : « Nous prions pour que d’ici 18 heures notre candidat qui a le meilleur profil, qui prône la paix pour une prospérité engagée, la stabilité et la réconciliation gagne cette présidentielle ».