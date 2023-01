Kaolack : Papa Makhtar Touré lance son nouveau mouvement dénommé " Fédération des Énergies Positives / Fep Dekkil Kaolack".

Un tout nouveau mouvement vient d'être porté sur les fonts baptismaux à Kaolack.

Il s'agit de la Fédération des Énergies Positives pour un Renouveau Kaolackois / Fep Dekkil Kaolack.

L'initiateur Pape Makhtar Touré et les autres membres de cette structure ont, à l'occasion de la journée de lancement, organisé une palette d'activités constituées d'une consultation médicale gratuite et de don de médicaments et d'une caravane de sensibilisation sur la campagne de dépistage du cancer du col.

Le mouvement a pour objectif de fédérer l'ensemble des énergies pour participer pleinement au développement de Kaolack.

Et pour cela, tous les secteurs seront mis en exergue dont la Santé, l'Éducation, l'Environnement, l’Entreprenariat, l'Agriculture etc... Fep Dekkil Kaolack entend ainsi requinquer toutes les énergies positives.