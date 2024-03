Kaolack : Mouhamed Ndiaye Rahma invite tous les leaders de BBY à occuper le terrain le jour du vote

Dans le cadre de ses activités pour le compte de son candidat Amadou Bâ, le mandataire de BBY a organisé un grand meeting à Kaolack. De grands responsables de BBY, du PS et même du PDS ont pris part à ce grand événement.



L’occasion a été saisie par la représentante du PS pour revenir sur son compagnonnage avec le BBY mais aussi pour sensibiliser les populations venues en grande pompe assister à ce meeting sur les enjeux de cette présidentielle.



Le mandataire de BBY, Rahma a dans son discours invité les populations à venir en masse voter pour le candidat Amadou Bâ. Pour lui, les militants de tous bords doivent savoir qu’ils ont les mêmes objectifs et d’élire Amadou Bâ au premier tour.



Cependant, il a lancé un appel à tous les leaders pour qu’ils occupent le terrain le jour du vote pour soutenir les populations et agrandir leur chance de gagner cette présidentielle.