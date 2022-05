Kaolack : Le parquet organise une session thématique sur la police judiciaire... Les questions de médecine légale et de protocole médical au cœur des débats.

Une session thématique sur la police judiciaire a été organisée hier par le Parquet de Kaolack, avec des présentations d’intérêt commun pour l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale. Les Responsables locaux de la Gendarmerie nationale (Compagend/KL), de la Police nationale (Commissaire central/KL) et des Douanes sénégalaises (Chef Subdivision/KL) ont exposé sur les thématiques retenues, notamment la sécurité routière, la présence de l'avocat en cours d'enquête, les procédures douanières, etc...



Cette séquence présidée par le Procureur général près la Cour d’Appel de Kaolack s'est également ouverte à la participation active de la région médicale de Kaolack sur les questions de médecine légale et de protocole médical impliquant des actes de police judiciaire.



La 2ème partie de la journée a été consacrée à la coordination entre le Parquet et la Police judiciaire...