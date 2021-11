Kaolack : Le Comzone a fêté la journée dédiée aux forces armées.

La zone militaire N°3 a fêté aujourd'hui la journée des forces armées.



Ainsi, les différents corps se sont mobilisés pour prendre part à cette cérémonie dont le thème est axé cette année sur " Forces armées et résilience nationale".



Cette résilience nationale prend en compte plusieurs volets dont le domaine de la sécurité civile ( gestion des catastrophes, des risques et des situations d'urgence, le soutien aux autorités publiques contre la Covid-19 etc...), la cohésion nationale (lien armée-nation) et la participation aux opérations extérieures.



Le gouverneur de la région de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, a présidé cette cérémonie en présence du comzone 3 et d'autres gradés...