Kaolack / Journée dédiée aux "Daara" : Les maîtres coraniques sollicitent la mise en place d'une agence nationale de gestion des "Daara".

Les "Serigne Daara" se sont réunis à Kaolack à l'occasion d'une journée qui a été dédiée aux écoles coraniques.



Ces derniers ont ainsi égréné au cours de cette rencontre, un chapelet de doléances sous forme de rappel des nombreux défis auxquels est confronté leur secteur.



Et parmi les différentes recommandations afin de revaloriser l'enseignement coranique au Sénégal, les "Serigne Daara" ont énuméré leurs attentes de l’État. Il s'agit d'appui financier aux écoles coraniques sans conditions contraignantes, de mettre en place une agence nationale de gestion des Daara, d'aider à la création de diplômes d'État pour les écoles coraniques de la mémorisation jusqu'aux étapes supérieures, de construire un musée national des écoles coraniques et de faire du Coran et de l'enseignement religieux les deux socles de l'éducation préscolaire au Sénégal...