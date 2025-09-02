Kaolack - Gamou 2025 : Coris Bank gâte ses clients avec un petit déjeuner royal et offre des packs d'eau et des nattes aux foyers religieux

En prélude au Gamou, l'agence Coris Bank Kaolack a offert ce mardi à sa clientèle un petit déjeuner royal. Objectif, remercier ses clients qui ont placé leur confiance et leur fidélité à la banque.

Également, 10 000 bouteilles d'eau et des nattes ont été offertes aux foyers religieux à savoir Médina Baye, Léona Niassène, Léona Kanène et Touba Ndorong, en prélude à la célébration du Gamou prévu ce jeudi 4 septembre 2025.