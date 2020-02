Kaolack : Aminata Touré pêche dans les eaux du Grand Parti.

La mouvance présidentielle vient d'élargir ses rangs à travers le ralliement des membres de la Convergence des Jeunes pour un Saloum Prospère, avec à leur tête le jeune, Bocar Faye. Ces derniers ont fait face à la presse à Kaolack où ils sont revenus sur leur choix récent de soutenir la politique du chef de l'État, en se rangeant derrière la présidente du CESE, madame Aminata Touré.



"Après les élections présidentielles, j'ai gelé mes activités politiques au sein du Grand Parti. Depuis lors, il y a eu pas mal d'autorités qui m'ont tendu la main, la dernière invitation étant l'audience que madame la présidente Aminata Touré m'a accordée le 13 janvier 2020 à Dakar, au cours de laquelle nous avons eu à discuter sur un certain nombre de points qui intéressent le Sénégal en général et Kaolack en particulier. Alors, à l'issue de cette audience, j'ai eu à consulter toute la base au niveau de la région de Kaolack, notamment les camarades avec qui j'ai été dans le Grand Parti et plus particulièrement les membres de la Convergence des Jeunes pour un Saloum Prospère qui m'ont donné leur accord pour accompagner le président Macky Sall par le truchement de madame Aminata Touré. Alors, nous avons trouvé en elle, une femme intègre et respectueuse faisant une politique autrement, c'est-à-dire celle du développement de son pays, telle qu'elle est définie par le chef de l'État…", a laissé entendre Mr Faye.



Venu représenter la présidente Aminata Touré, son conseiller spécial, Abdoulaye Diop, a souhaité la bienvenue aux membres de la Convergence des Jeunes pour un Saloum Prospère avant de répondre aux détracteurs de madame Touré qui, dit-il, n'a qu'un seul objectif, celui de travailler à la massification de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar...