Kaolack / Amafams : 160 personnes formées à la fabrication de savon et d'eau de Javel.

Elles sont 160 personnes ayant subi la formation dans le métier de la savonnerie et la fabrication d'eau de Javel.



L'association multinationale pour l'accompagnement des familles (Amafams/And Takku Liguéy), qui est l'initiative en partenariat avec le programme 3FPT et le GIE Yaye Fatou, a procédé à la remise des attestations au profit des bénéficiaires venus de Dakar, Koungheul, Lompoul, Kébémer et Kaolack.



La présidente de Amafams, Aïssatou Ndao, qui a présidé cette cérémonie dans un hôtel à Kaolack, s’est prononcée sur les objectifs de cette association dont le principal objectif est de favoriser l'entraide entre les familles.



C'est pourquoi, ladite association, depuis sa création (03 ans) a beaucoup œuvré dans le social à travers des dons de denrées alimentaires aux familles démunies, des voyages à Fès etc... L'association multinationale pour l'accompagnement des familles va également remettre d'ici peu des attestations aux bénéficiaires de la formation en gestion d'entreprise qu'elle est en train d'organiser pour ses membres et autres...



À rappeler que la session de formation a eu comme maraines, la députée Adja Bineta Seck et Madame Ndao Adja Saly Fall...