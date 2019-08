Kaolack / Affrontements avec la police : Les jeunes de Ndargoudaw présentent des excuses aux forces de l'ordre

Les dernières pluies qui ont été enregistrées et ses nombreux dégâts à Kaolack, notamment à Ndargoudaw, avaient poussé les jeunes dudit quartier à barrer la route nationale, ce qui avait provoqué des affrontements entre eux et les forces de l'ordre de la ville de Mbossé. Après avoir été reçus par le préfet de Kaolack et d'autres autorités administratives, les membres de l'Asc Super Étoile et du mouvement 100% Ndargoudaw, ont fait face à la presse pour présenter des excuses à la police...