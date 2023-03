Kaolack/ Affaire Moustapha Tall- SGBS: Un nouveau référé sauve la banque de l'enlèvement de ses biens

L'affaire remonte à octobre 2004, à la suite de l'arrestation de l'opérateur économique Moustapha Tall et la demande de blocage de ses comptes par la Douane dans des banques.



L'importateur de riz dit subir un préjudice dans le cadre de cette affaire notamment avec le blocage de son compte de Kaolack d'un montant de plus de 121 millions de FCFA. Cette situation était suivie de la mise à disposition, informe-t-il, de chèques sans reçus ni décharges pour le compte de la Douane. Il avait décidé de porter l'affaire en justice.



Ce matin, il était question d'appliquer la décision de justice pour le remboursement du principal et le paiement des dommages et intérêts à travers la saisie des biens de la banque.



Au finish, la banque a réussi à avoir une nouvelle demande de différé qui lui à permis de garder ses biens. Le plaignant de son côté considère cela comme un dilatoire en mettant sur la table l'itératif de commandant dont le délai de 8 jours a expiré.



Ainsi, l'affaire fera encore l'objet d'un autre jugement au grand dam de l'opérateur économique qui dit courir derrière son argent depuis plusieurs années...