Kaolack / Abattoirs Ndangane : Les partisans de Ousmane Noël Dieng portent des brassards rouges et interpellent le président Macky Sall.

Les partisans de Ousmane Noël Dieng ont fait face à la presse locale de Kaolack.

Jeunes et femmes ont porté des brassards rouges pour demander un peu plus de considération à l'égard de leurs leaders, en l'occurrence le ministre Diène Farba Sarr et Ousmane Noël Dieng, qui d'après eux, ne cessent de mouiller le maillot au profit de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Cette sortie fait suite à la publication des listes nationale et départementale (Kaolack) de Bby dans lesquelles ne figurent aucune de ces deux personnalités politiques précitées.

Les partisans de Noël qui ont arboré des brassards rouges, ont décidé d'interpeller le président Macky Sall en l'invitant à s'intéresser davantage à leurs leaders qui depuis quelques années ne figurent plus dans ses choix, notamment depuis les locales...