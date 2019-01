Kalidou Koulibaly explique pourquoi il a choisi le Sénégal plutôt que la France

Désormais parmi les meilleurs défenseurs centraux au monde, Kalidou Koulibaly intéresse les plus grandes écuries européennes. Le défenseur du Napoli enchaîne les bonnes performances, et ce dernier réalise aussi de belles choses avec le Sénégal (31 sélections). Interrogé par le Canal Football Club, le joueur de 26 ans, qui dispose d’une double nationalité, a une nouvelle fois été questionné sur son choix de sélection, lui qui aurait pu jouer avec l’équipe de France.

« C’est la question piège, mais j’ai eu la chance de jouer en Coupe du Monde avec les moins de 20 ans. J’ai côtoyé Lacazette, Griezmann. Par la suite, je pense que je n’étais pas au niveau de la sélection française donc je me suis fait un peu oublier. Il a fallu faire un choix je pense : attendre l’équipe de France ou jouer avec le Sénégal. Et en parlant avec ma famille, mes proches, j’ai décidé de jouer pour le Sénégal en voyant les yeux de mes parents briller. Pour moi, c’est un choix que je ne regretterais jamais », a lâché le joueur né à Saint-Dié-des-Vosges.