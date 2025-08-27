Kafountine : Arrestation de 34 migrants en partance pour l’Europe

Une tentative de départ clandestin a été déjouée dans la nuit du mardi 27 août 2025 à Kafountine. Aux environs de 2 heures du matin, les éléments de la gendarmerie locale, dirigés par l’adjudant Ngom, ont interpellé 34 personnes soupçonnées de vouloir rejoindre l’Europe par voie maritime.



Parmi les individus arrêtés figurent 25 Sénégalais et des ressortissants gambiens. Le groupe comptait également quatre femmes, dont deux accompagnées de jeunes enfants.

Les migrants en situation irrégulière sont actuellement retenus à la brigade de gendarmerie de Kafountine, en attendant les suites judiciaires et administratives.



Cette opération s’inscrit dans un contexte de recrudescence des tentatives d’émigration clandestine sur les côtes sud du Sénégal, malgré les campagnes de sensibilisation et les contrôles renforcés.