Kaffrine : Les réalisations du Projet USDA/PSEM dans le Ndoucoumane

Après 04 ans de mise en œuvre du projet des Services des Entreprises du Mil( USDA/PSEM), l'heure est au bilan. À cet effet, la région de Kaffrine a abrité un atelier bilan qui a permis à la délégation dudit projet, l'administration locale et aux acteurs de capitaliser et de partager les acquis en matière de promotion et de développement de la chaîne de valeur du mil au Sénégal.



Dans la région de Kaffrine, le projet USDA/PSEM a mis en place des innovations de taille, notamment l'introduction de nouvelles techniques et technologies agricoles pour accroître la productivité; la construction et / ou la rénovation d'infrastructures structurantes telles les Pôles Multiservices Paysans communément appelés ( PMP), la création d'unités d'emballage locales en papier Kraft, l'initiative cantine " Sunu Fondé", l'appui à la mise en place de coopératives de producteurs et d'entreprises de transformation etc...



À noter que le projet des Services des Entreprises du Mil est financé par le Département Américain de l'Agriculture (USDA) pour une durée de 04 ans. Il est mis en œuvre par la Ligue des Coopératives des Etats-Unis d'Amérique( NCBA CLUSA), une ONG d'appui au développement, spécialisée dans l'assistance technique et le CRS (Catholic Relief Services)...