Kael Bessel (Vélingara) : Lancement des activités de vacances culturelles et pédagogiques…

C’est parti pour les vacances culturelles et pédagogiques 2023 dans le département de Vélingara (Kolda). Ainsi, la journée de lancement a eu lieu à Kael Bessel dans la commune de Kandi y compris la collectivité territoriale de Nemataba en présence des autorités scolaires, des facilitateurs, des notables et de plusieurs invités.

Il s’agit pour l’ODCAV et l’IEF de Vélingara de mutualiser leurs forces pour renforcer les jeunes, surtout les élèves afin de mieux préparer l’année scolaire suivante (2024). À ce titre, ces activités vont éviter aux jeunes de s’adonner à la drogue, à l’alcool ou la violence.



Entamées en 2018, les vacances culturelles et pédagogiques sont désormais inscrites dans l’agenda de l’IEF et du GMP. Et cette année encore, les autorités ont décidé de s’inscrire dans la continuité au vu des résultats.



Dans cette dynamique, les écoles élémentaires des communes de Némataba, Kandia et Vélingara vont accueillir ces activités de formation de vacances scolaires.



Pour l’inspecteur point focal de Grand Mother Project (GMP) à l’IEF de Vélingara, Mamadou Diadhiou, « le but de la rencontre d’aujourd’hui marque le départ des activités de GMP. Je rappelle qu’auparavant c’était des activités culturelles mais récemment nous avons jugé utile d’y ajouter des activités pédagogiques pour occuper les enfants afin qu’ils puissent joindre l’utile à l’agréable. » Dans la foulée, il poursuit « la pertinence de ces activités est une suite de l’intégration des valeurs culturelles et positives à l’école. »



Pour le déroulement de ces activités, il y a 33 facilitateurs qui vont aider les enfants à acquérir pleinement le programme.



Dans la même lancée, Aliou Sall chargé de l’intégration des valeurs culturelles et positives à l’école GMP de préciser « chaque jour, il y’aura un programme bien déroulé pour faire bénéficier aux enfants l’enseignement des valeurs positives culturelles que les aînés vont faire. Ainsi, ces vacances culturelles et pédagogiques vont durer 12 Jours et les apprenants vont allier les activités culturelles et pédagogiques… »