KOLDA : un jeune se donne la mort par pendaison au quartier Bouna.

Un jeune âgé environ de 23 ans du nom d'Alpha Diallo s’est donné la mort par pendaison au quartier Bouna Kane.



Les faits se sont déroulés cet après-midi du vendredi 25 février 2022. D'après son grand frère, c'est au moment de prendre le déjeuner qu'il s'est pendu avec l'aide d'une corde.



Remarquant son absence, son frère fait le tour de la maison pour aller le chercher. Hélas, il le trouvera pendu dans une pièce d'un bâtiment en construction dans la maison.



Pour le moment, on ignore le mobile de ce suicide mais c'est la consternation et l'émotion qui émeuvent les habitants du quartier.



Alertés les sapeurs-pompiers et la police sont arrivés sur les lieux pour constater les faits. Le corps sans vie est actuellement à la morgue de l'hôpital régional. Une enquête a été ouverte.