KOLDA : réaction à chaud des populations suite au verdict du procès Ousmane Sonko/Adji Sarr...

Le verdict du procès Ousmane Sonko/Adji Sarr vient de tomber avec une condamnation de deux ferme contre Ousmane Sonko. Ainsi, nous avons recueilli les réactions à chaud des populations sur cette condamnation. C'était un verdict qui était très attendu par les populations du Fouladou. Tout le monde a retenu son souffle avant la délibération. En ce sens, certains estiment que le verdict va finalement apaiser le pays, mais pour d'autres c'est le contraire.



Pour Maman S., "l'avenir du pays dépend de la délibération de ce procès. Et cette condamnation vient confirmer mes doutes. En ce sens, je pense que la condamnation d'Ousmane Sonko pour corruption à la jeunesse est une aberration. Nous pensons que ceci peut déstabiliser le pays car les partisans de Sonko vont penser qu'on cherche à l'écarter de la présidentielle." Dans la foulée, il précise : "si on condamne Sonko, on doit condamner aussi Adji Sarr pour l'accusation si en réalité, Sonko est puni pour corruption à la jeunesse..."



Cependant, Fatouma M., tenancière de table d'avancer "nous arrivons enfin au terme de ce procès qui nous a tenu en haleine durant des mois. Je pense que cette condamnation va apaiser le pays. Ainsi, on salue l'issue de cette affaire qui va nous faire retrouver la sérénité dans le pays. Mais maintenant, ce qui m'intrigue c'est la suite des événements..."



À Kolda, les populations s'accordent toutes sur une chose : la bonne tenue du procès. Mais, elles ont des idées divergentes sur la question. Cependant, il faut retenir que Kolda est pour le calme et la quiétude à la prononciation du verdict.