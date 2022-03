KOLDA : opération de 100 poches de don de sang pour sauver des vies par KDF.

La fondation pour le développement de Kolda (KDF) a organisé un don de sang au niveau du pont, pour la banque de sang de l’hôpital régional. Et d’après les responsables, c’est une opération de 100 poches de sang qu’ils ont entamée à cette 4eédition pour sauver des vies. Ces actions citoyennes viennent pallier aux ruptures de poches de sang dans les structures sanitaires. Il faut rappeler que beaucoup de femmes enceintes ou ayant accouché, de même que les accidentés ont besoin de sang pour survivre. C’est très tôt ce matin du mardi 16 mars, que jeunes et vieux se sont rués vers le point de collecte pour donner de leur sang.

Pour Boubacar Camara, représentant KDF, « aujourd’hui c’est notre 4e édition de don de sang et KDF a vu que le sang est une priorité pour Kolda. Et à l’approche du mois de Ramadan, nous avons estimé qu’il faut tout faire pour remplir au maximum les banques de sang. D’ailleurs, notre objectif est d’avoir une centaine de poches de sang pour sauver des vies. Ainsi nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin car nous avons vu les résultats de nos actions… »

Venue donner de son sang, la jeune Halimatou Diao de dire : « dès que j’ai su, je suis venue pour faire le don. C’est important pour moi car on ne sait jamais puisque demain ça pourrait être un de mes proches qui en aurait besoin… »

Ce don a suscité l’engouement des populations qui viennent après dépistage faire le don car conscientes des enjeux sanitaires de la région.