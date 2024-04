Drames routiers: « Il faut multiplier les axes et aller vers les bateaux-taxis. » (Penda Mbow)

Suite aux récents drames routiers enregistrés au Sénégal, Pr Penda Mbow a appelé les sénégalais à faire de plus de retenue sur la route.



« Il y a beaucoup d'autres accidents depuis hier ou avant-hier. Je crois que nous avons besoin de sérénité. D'abord, les voitures que j'ai vues sont tellement vieilles que je me suis dit comment on a pu laisser ces voitures circuler. Et surtout prendre autant de monde. Il y a le fait que les mouvements de population se font sans arrêt. Il y a trop d'événements dans le pays, dans un petit pays comme le Sénégal. Même s'il y a une amélioration sur les routes, ce n'est pas encore suffisant», a-t-elle commenté. L’enseignante a invité les autorités à agir avec de nouvelles orientations sur le plan routier.



« Je crois que ça montre qu’aujourd'hui, un des points essentiels au Sénégal, c'est de construire le chemin de fer. Il faut multiplier les axes, il faut aller vers les bateaux-taxis, il faut trouver d'autres moyens... » a-t-elle plaidé.



Penda Mbow prenait part à la rencontre générale de la Coalition de la Société civile pour l’application des conclusions des Assises Nationales et des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI), ce 27 avril, et qui portait sur le Pacte National de Bonne Gouvernance Démocratique (PNBGD).