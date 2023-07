KOLDA : les populations saluent la décision du président Macky Sall...

Les populations du Fouladou saluent la décision du président de la République Macky Sall pour sa non candidature à un troisième mandat. Ces dernières que nous avons interrogées estiment qu'il a pris une "sage décision" pour l'intérêt du Sénégal. Même si certains nous ont confié qu'ils voulaient le voir continuer pour achever ses projets. Malgré cela, les fouladounabé s'estiment heureux d'avoir pris cette décision responsable tant attendue par les Sénégalais pour l'apaisement social, entre autres. À l'unanimité, elles reconnaissent la maturité démocratique du Sénégal avec cette décision.



Hady Baldé d'avancer : "je salue et suis en même temps content de cette décision du président Macky Sall. C'est un ouf de soulagement pour nous populations qui regrettons les évènements douloureux récents. D'ailleurs, toute notre angoisse va se dissiper en tant que parents." À ce titre, il poursuit : "cette décision du président de la République renforce notre démocratie."



Toute souriante, Aminata Fall habillée d'un bazin blanc estime que c'était la meilleure solution pour les populations. "Maintenant, nous voulons qu'il libère les personnes détenues lors des évènements récents. Mais tout ce qu'on peut dire est que nous sommes très contents..."



Toutes les personnes interpellées se disent "satisfaites" de la décision mais attendent plus encore comme la liberté d'opinion et d'expression.



Dans cette dynamique avance Seydou Sow "tous ceux qui doutaient de la bonne foi de Macky Sall doivent revoir leur copie. Mais tout compte fait, je suis très content. Avec cette sortie, le président a réduit l'élan de l'opposition pour moi. Maintenant, il faut laisser tous les candidats participer librement à la présidentielle et démocratiquement."