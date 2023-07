KOLDA : le préfet interdit les marches pacifiques de Frapp...

Le préfet de Kolda, Diadia Dia, a interdit les marches pacifiques de la section de Frapp/Kolda. Ces marches étaient prévues le samedi 1er et le dimanche 2 juillet pour dénoncer, selon les organisateurs, "l'instrumentalisation de la justice et la libération des détenus politiques." Ainsi, le préfet évoque le motif de "risque de trouble à l'ordre public." À cet effet, d'après l'arrêté du préfet, toute infraction à cette interdiction est passible des sanctions prévues par les lois et règlements...