KOLDA : le ministère des collectivités territoriales matérialise le « Jokko Ak Macky » par la remise d'un électrocardiogramme et d'un hémogramme pour Médina Yoro Foula.

Le ministre des collectivités territoriales, Oumar Guèye, a remis un électrocardiogramme et un hémogramme au département de Médina Yoro Foula devant les autorités sanitaires, administratives et locales. Cette réception effectuée ce lundi 23 mai entre dans le cadre de la matérialisation des promesses faites lors du "Jokko Ak Macky" avec les jeunes du 08 avril dernier.

Ce matériel va renforcer le plateau technique médical du département qui en a tant besoin. Et c'est devant un parterre d'élus locaux que la nouvelle a été livrée lors du CRD spécial dénommé « plan d'urgence pour le développement de la région de Kolda ».

Pour Yaya Baldé (MCR/Kolda), « nous sommes heureux de recevoir ce matériel pour le développement du plateau technique de ce département. D'ailleurs, ce département en a tellement besoin et permettra une économie de temps pour les patients. Désormais, les longs déplacement pour ce genre d'examens seront un vieux souvenir pour les populations... »

C'est une épine au pied qu'on vient d'ôter aux populations de ce département dont la plupart des routes sont impraticables.

En ce sens, Moussa Baldé (MAER/PCDK) avance : « nous remercions le ministre Oumar Guèye d'avoir pensé à Kolda. C'est un geste noble qui va améliorer le plateau technique de Médina Yoro Foula. Ainsi, la prise en charge des patients sera plus efficiente ».

Pour rappel, ce CRD entre dans le cadre de diagnostiquer les urgences de développement de la région. Cependant, Kolda avec ses énormes potentialités attend beaucoup des recommandations qui sortiront de ce CRD afin de corriger certaines anomalies comme la fin des travaux de l'université.

A côté de la remise de ce matériel, le CRD prendra en charge la lutte contre la coupe de bois abusive, développer l'agriculture, le commerce, l'éducation, la santé et désenclaver entre autres. Mais aussi, ce CRD permet d'identifier les problématiques du département de Kolda après la visite des départements de Vélingara et de Médina Yoro Foula.