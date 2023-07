KOLDA : le BFEM se déroule dans de bonnes conditions (autorités administratives et académiques)

À Kolda, l'examen du BFEM se déroule dans de bonnes conditions d'après les autorités administratives et académiques, ce mercredi 12 juillet. Le constat a été fait par ces derniers lors de leur traditionnelle tournée pour s'enquérir de la situation dans les différents centres d'examen.

À cet effet, dans les centres, la délégation a vu que les élèves sont concentrés sur les premières épreuves, notamment la rédaction.

Il faut rappeler que la Guinée Bissau composait au jury 2 comme chaque année au centre du CEM 2 avec 41 candidats dont 24 garçons, 17 filles et un absent noté. Dans le jury1, les élèves estiment que les épreuves de français sont abordables.

Bruce Mandiamy, président du jury 1 qui a 160 candidats, estime que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. "Le nombre de surveillants est suffisant avec deux par salle. D'ailleurs, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de manquements pour que les candidats passent un bon examen."

Selon Mansata Diao, une candidate, "la première épreuve est abordable notamment la rédaction qui porte sur une si longue lettre de Mariama Ba et le second sujet sur la jouissance matérielle. Ainsi, je suis très confiante pour la suite, car j'ai bien révisé et compris les leçons données par mes professeurs. D'ailleurs, ce sont des thèmes que nous avons déjà développés en classe qu'on nous a donnés..."

À cela, il faut ajouter que les autorités locales ont mis à la disposition des candidats des repas pour leur permettre plus de confort...