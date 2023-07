KOLDA : « Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l’examen du baccalauréat… » (Boubacar Bayoungou Sagna, adjt gouverneur)

Il faut souligner qu’il y’a six centres et sept jurys dans la commune de Kolda.

Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l’examen du baccalauréat général de la session de 2023, d’après Boubacar Bayoungou Sagna, adjoint au gouverneur de Kolda. Il l’a avancé lors de la traditionnelle tournée des autorités académiques et administratives pour s’enquérir de la situation dans les centres d’examen pour rencontrer les chefs de centre et les présidents de jury. Ainsi, en compagnie de l’IA de Kolda, Samba Diakhaté, la délégation a visité le centre du lycée Alpha Molo où sont logés deux jurys (1444 et 1445) avec 723 candidats puis le centre du Cem Sikilo/Ouest du jury 1439, ensuite le CEM2 et enfin le lycée Bouna Kane.Partout où la délégation est passée, les potaches sont concentrés sur la première épreuve, notamment la philosophie. Ainsi, les sujets traités sont deux dissertations et un commentaire au choix.À en croire Boubacar Bayoungou Sagna, « de manière générale, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l’examen du baccalauréat général de la session 2023. D’ailleurs, en ce sens je félicite le Conseil départemental qui n’a ménagé aucun effort pour assister les élèves pour la restauration afin d’augmenter leurs chances. »Dans la même dynamique, il est revenu en ces termes : « nous avons effectué une tournée routinière pour nous enquérir de la situation dans les différents centres d’examen de la commune de Kolda. Cela a été une occasion pour nous d’échanger avec les chefs de centre et présidents de jury sur l’organisation de l’examen. »De ces échanges, il précise : « et ce que nous avons vu nous a rassuré, car nous avons remarqué un fort taux de présence des élèves et des surveillants, malgré quelques absents dont la situation nous parviendra dans les meilleurs délais. D’ailleurs, nous avons constaté aussi le dispositif sécuritaire mis en place pour un bon déroulement de l’examen… »