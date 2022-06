KOLDA : Mansour Faye (ministre des transports) lance les travaux de construction des routes de Kolda-Salikégné et Pata-Kolda.

Mansour Faye (MITTD) a procédé au lancement des travaux de la construction des routes de Kolda-Pata et Kolda-Salikégné ce jeudi 23 juin 2022. La construction de ces routes va désenclaver le département de Médina Yoro Foula et la commune de Salikégné frontalière à la Guinée Bissau. Mais également, elles vont permettre de développer l’économie locale par l’interconnexion des terroirs.



Il a lancé aussi les travaux de voirie des communes de Vélingara et Kolda sans compter ceux de Médina Pakane-Biarou entre autres. Dans cette lancée, Mansour a visité les travaux du pont de Hiléle (Kolda commune) dont la finition et sa mise en service sont proches.



Mansour Faye d’avancer : « c’est avec un immense honneur que je viens lancer les travaux à Kolda après ceux de Sédhiou. Ces travaux entrent dans le cadre d’un processus de quête d’équité territoriale. .Ainsi, sous la direction de Macky Sall, le Sénégal s’est résolument engagé pour un fort développement humain à travers le PSE. C’est pourquoi, il vient corriger les disparités sociales pour le bien-être des populations. »



Dans ce sens, il poursuit : « le désenclavement des terroirs va impulser le développement de l’agriculture. Mais aussi, il va créer des emplois pour les nombreuses populations… »