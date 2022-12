KOLDA / Aliou Kandé (président du mouvement Dental Fouladou) : « Notre ambition est d’installer au moins 200 comités dans le département dont 80 dans la commune… »

Le mouvement « Dental Fouladou » a l’ambition d’élargir son assise dans le département après son ancrage dans la commune. Ainsi, son président Aliou Kandé compte installer dans le département « 200 comités dont 80 dans la commune ». Et cette envie est née de l’intérêt que les populations portent sur le mouvement qui n’œuvre que pour les citoyens. C’est pourquoi, aujourd’hui selon sa tête de file, il faut franchir d’autres paliers.

« Cette forte adhésion notée au fil des mois réconforte notre ambition d'installer aux moins 200 comités dans le département dont 80 dans la commune de Kolda. Mais également, nous comptons nous étendre dans l'arrondissement de Mampatim avec 50 comités avec le même nombre dans la circonscription de Dioulacolon et 20 au niveau de Saré Bidji. » Dans la foulée, il précise : « au terme de ce processus, notre mouvement projette d'enrôler environ 5.000 nouveaux membres car nous sommes conscients que demain se prépare aujourd'hui. C’est pourquoi, bientôt nous dégagerons les voies à suivre pour les défis futurs. Et pour y arriver, notre stratégie politique va reposer sur la conquête du département à travers la mise en place des cellules et la vente de cartes de membre … »



Ce dernier de rappeler que « le mouvement politique, depuis sa création a participé à tous les combats pour l'animation et la consolidation des acquis en contribuant surtout à toutes les victoires politiques de la mouvance présidentielle à l'échelle communale et départementale... »