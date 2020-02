KOLDA : Abdoulaye Baldé en opération contre la saleté et entend pérenniser cette initiative

« Un Sénégal propre doit interpeller les consciences et impulser un sursaut collectif qui permet de lutter contre l’insalubrité », avait déclaré le Président Macky Sall en entamant son nouveau mandat. Ainsi l’opération de nettoiement sous le thème : « Sénégal propre », lancée tous les mois, doit concerner toutes les populations des régions.



Kolda s’étant bien appropriée cette directive du chef de l’État, Abdoulaye Bibi Baldé maire de cette localité et les populations de « Bantaguel » sont sortis en masse ce dimanche 09 février 2020, afin de rendre ce quartier propre. Un grand circuit ciblant différentes zones de cette grande ville est ainsi tracé par la mairie et les populations.



Pour monsieur Abdoulaye Bibi Baldé qui fut ministre de l’environnement, pérenniser cette initiative afin de préserver le cadre de vie des habitants de Kolda est l’objectif ultime de ce genre d’activités. L’implication de la mairie est un signal fort et par cette mobilisation, le maire de la ville veut interpeller les consciences et impulser un élan collectif citoyen.

À cet effet, il compte primer dès la fin de ce mois, les quartiers qui auront fait de la « lutte contre l’insalubrité » leur priorité.





Un Sénégal propre passe nécessairement par des villes propres et une prise en charge citoyenne de l’environnement...